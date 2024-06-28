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Кудинова Пелагея Спиридонова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинова Пелагея Спиридонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
196-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
23.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Кудинов Никанор Никифоров
Отец - Кудинов Никифор Мокиев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кудинова Евгения Никифорова
Воспр. - Кудинов Иван Егоров, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Кудинова Пелагея Спиридонова, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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