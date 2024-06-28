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Енин Филипп Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Филипп Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
195-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Бородин Василий Панфилов
Отец - Бородин Панфил Максимов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Александра Парфенова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енин Филипп Федоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Елисавета Герасимова, государственная крестьянка
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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