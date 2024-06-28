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Акиньшин Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Акиньшин Василий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
194-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 184
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Акиньшин Василий Михайлов
Отец - Акиньшин Михаил Яковлев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Акиньшина Параскева Андреева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Ксения Андреева, государственная крестьянка
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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