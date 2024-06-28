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Благих Агрипина Спиридонова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Благих Агрипина Спиридонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
09.04.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Спиридонова Ирина
Мать - Спиридонова Авдотья Трофимова, крестьянская вдова помещика Стефана Ильинского
Воспр. - Благих Агрипина Спиридонова, крестьянская жена
Воспр. - Новиков Петр Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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