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Бородина Ольга Сосипатрова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бородина Ольга Сосипатрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
160-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянская девица
Дата крещения
03.02.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Бородина Агафия Гаврилова
Отец - Бородин Гаврил Агнатов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Домника Кондратова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бородина Ольга Сосипатрова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещика Халютина
Комментарий наборщика
дата рождения реальная - 15 января 1844 (см. записи о смерти)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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