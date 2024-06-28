Дудорова Параскева Прокопиева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Дудорова Параскева Прокопиева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 153-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.01.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовая жена
- Дата крещения
- 01.01.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 156
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Дудоров Иоанн Прокопиев
Отец - Дудоров Прокопий Варфоломеев, дворовый помещика Халютина
Мать - Дудорова Мария Филиппова
Воспр. - Глаголев Алексей Васильев, Казанской церкви диакон
Воспр. - Дудорова Параскева Прокопиева, дворовая жена
Примечание: близнец
- Примечание / Дополнительно
- близнец
- Комментарий наборщика
- дата рождения реальная - 20 декабря 1843 (см. записи о смерти)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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