Панин Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанин Иван Ильин

Панин Иван Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Панин Иван Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
149-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.11.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Ширяев Михаил Григорьев
Отец - Ширяев Григорий Алексеев, отпущенный
Мать - Ширяева София Ефремова
Воспр. - Панин Иван Ильин, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Панина Ксения Андреева, государственная крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close