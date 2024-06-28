Анохин Петр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Петр Яковлев

Анохин Петр Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Анохин Петр Яковлев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
139-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
10.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Анохин Петр Яковлев
Отец - Анохин Яков Иванов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Анохина Татьяна Филиппова
Воспр. - Кудинова Евдокия Матвеева, крестьянская жена
Воспр. - Соколов Арсений Семенов, крестьянин помещика Савельева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close