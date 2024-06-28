Робина Анна Дмитриева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Робина Анна Дмитриева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 115-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.07.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Дата крещения
- 16.07.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 111
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Благих Мария Гавриилова
Отец - Благих Гавриил Неофитов, крестьянин помещицы Сомовой
Мать - Благих Мария Игнатова
Воспр. - Робина Анна Дмитриева, крестьянская жена
Воспр. - Черкасов Карп Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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