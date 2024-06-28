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Соколова Марфа Филиппова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Соколова Марфа Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер записи
103-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
12.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Соколов Василий Арсениев
Отец - Соколов Арсений Семенов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Соколова Марфа Филиппова
Воспр. - Бруданина Ксения Назарова, крестьянская жена
Воспр. - Кудинов Стефан Тимофеев, крестьянин помещицы Болтиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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