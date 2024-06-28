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Пенкина Ефимия Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Пенкина Ефимия Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
89-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
07.03.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Белоношкин Василий Кондратиев
Отец - Белоношкин Кондратий Терентиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Белоношкина Марина Ульянова
Воспр. - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Пенкина Ефимия Николаева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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