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Безменов Леонтий Климентов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Леонтий Климентов
Тип записи
о смерти
Номер записи
789-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
08.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергей Полянский; Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 136
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Безменова Наталья Дионисьева, жена гражданина (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Безменов Леонтий Климентов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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