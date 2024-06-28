Шарончикова Параскева Васильева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Шарончикова Параскева Васильева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 663-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 21.01.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата смерти
- 21.01.1915
- Возраст (месяцев)
- 3
- Причина смерти
- от слабого телосложения
- Священнослужители
- Совершал погребение: приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 327
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Шарончикова Параскева Васильева, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Шарончиков Василий Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Викторией Дремач
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.