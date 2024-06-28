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Моисеев Николай Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Николай Алексеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
606-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.05.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
13.05.1912
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 24 (159)
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Моисеев Николай Алексеев, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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