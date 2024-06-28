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Безменов Иван Антонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Иван Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
163-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.11.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Безменов Леонтий Климентов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Серегина Евдокия Иванова, гражданка (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Безменов Федор Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Безменов Иван Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хряпин Андрей Иванов, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серегин Иван Иванов, гражданин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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