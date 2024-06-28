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Кряковкин Павел Александров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кряковкин Павел Александров
Тип записи
о браке
Номер записи
150-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
16.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Гагин Александр Иванов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сигова Мария Иосифова, дочь гражданина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сигов Иосиф Иванов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Сергей Гаврилов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Николай Гаврилов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сигов Димитрий Иосифов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кряковкин Павел Александров, гражданин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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