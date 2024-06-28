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Птицын Владимир Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Птицын Владимир Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
147-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Кругляков Григорий Иванов, гражданин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Оскреткова Екатерина Иванова, дочь гражданина (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Оскретков Иван Петров, гражданин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Горелкин Алексей Иванов, гражданин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кругляков Николай Иванов, гражданин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Косарев Михаил Стефанов, гражданин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Птицын Владимир Иванов, гражданин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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