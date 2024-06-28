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Безменов Федор Антонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Федор Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
145-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.01.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Безменов Леонтий Климентов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жучкова Наталия Дионисьева, гражданка вдова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Клопов Николай Иванов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жучков Евдоким Захаров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Безменов Федор Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Безменов Георгий Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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