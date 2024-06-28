Жучкова Наталия Дионисьева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Жучкова Наталия Дионисьева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 145-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 08.01.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- гражданка вдова
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 08.01.1918
- Возраст (лет)
- 35
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Безменов Леонтий Климентов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жучкова Наталия Дионисьева, гражданка вдова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Клопов Николай Иванов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жучков Евдоким Захаров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Безменов Федор Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Безменов Георгий Антонов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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