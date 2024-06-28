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Левин Павел

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Левин Павел
Тип записи
о браке
Номер записи
140-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 55
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Коршунков Никита Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Моисеева Августа Петрова, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кочетков Антон, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Левин Павел, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохорятов Петр, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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