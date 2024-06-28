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Жеряков Афанасий Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жеряков Афанасий Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
139-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.04.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.04.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 55
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Кошельков Михаил Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жеряков Соломония Георгиева, крестьянская дочь (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жеряков Георгий Федоров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кошельков Григорий Варфоломеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Прокопий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жеряков Афанасий Федоров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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