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Желваков Ананий Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Желваков Ананий Петров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
136-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
18.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
18.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 54
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Швырков Арсений Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жевлакова Акилина Ананьева, крестьянская дочь (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Желваков Ананий Петров, крестьянин (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шамонаев Федор Леонтьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбнов Семен Иларионов, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохорятов Тимофей Димитриев, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жевлаков Иван Ананьев, крестьянин (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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