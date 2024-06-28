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Кошельков Семен Феодосьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Семен Феодосьев
Тип записи
о браке
Номер записи
127-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.02.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 49
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Кошельков Илья Феодосьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сидячкина Марина Иродионова, крестьянская девица (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сидячкин Иродион Егоров, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Евсеев Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кошельков Семен Феодосьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гришин Федор Ильин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сидячкин Поликарп Иродионов, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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