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Жучков Андрей Захаров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучков Андрей Захаров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
122-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
20.05.1913
Возраст (лет)
27
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 61
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Жучков Андрей Захаров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: /
Невеста - Архипова Гликерия Афанасьева, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Архипов Афанасий Евсеев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жучков Евдоким Захаров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жучков Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евсеев Егор Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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