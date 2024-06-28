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Пахомова Агрипина Семенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Пахомова Агрипина Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
114-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.11.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.11.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 19 (155)
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Данилушкин Павел Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пахомова Агрипина Семенова, крестьянская дочь (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Пахомов Семен Поликарпов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мосин Петр Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фомин Семен Михайлов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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