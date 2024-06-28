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Коновалов Николай Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалов Николай Стефанов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
113-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.10.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
28.10.1912
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 18 (154)
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Коновалов Николай Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Семкина Мария Иванова, крестьянская дочь (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семкин Иван Федотов, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Михаил Миронов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Федор Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коновалов Антон Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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