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Меркулов Сергей Афанасьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Меркулов Сергей Афанасьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
105-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1912
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 16 (152)
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Меркулов Сергей Афанасьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Королева Вера Максимова, крестьянская девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Королев Максим Егоров, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Меркулов Василий Зотов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Безменов Тихон Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Криковкин Василий Михайлов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бормотов Иван Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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