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Прасолов Андрей Евтихиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прасолов Андрей Евтихиев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
102-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
28.10.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 409
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Киреев Михаил Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасолова Параскева Андреева, крестьянская дочь (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прасолов Андрей Евтихиев, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Терентьев Парфений Онисимов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Федор Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кондрашев Илья, крестьянин (д. Погост, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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