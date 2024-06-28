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Минкин Сергей Киров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкин Сергей Киров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
100-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.02.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.02.1911
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 408
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Колчугина Евфросиния Прокопьева, крестьянская дочь (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Колчугин Прокопий, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Михайлин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Григорий Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Горюнов Семен Иларионов, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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