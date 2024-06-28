Минкин Иван Марков
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Минкин Иван Марков
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 97-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 09.02.1911
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 09.02.1911
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 407
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Минкин Иван Марков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Борисова Пелагея Егорова, крестьянская дочь (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Борисов Егор Юлианов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Филаткин Петр Сергеев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Петр Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Борисов Андрей Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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