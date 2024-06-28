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Новикова Анна Никитина

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Новикова Анна Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
1031-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданка девица
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Новикова Александра
Мать - Новикова Анна Никитина, гражданка девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макарова Татьяна Иванова, жена гражданина (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкин Димитрий Алексеев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Макаров Василий Евфимиев, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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