Кузнецов Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Семен Федоров

Кузнецов Семен Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецов Семен Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1022-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.09.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Пахомов Сергей
Мать - Пахомова Екатерина Яковлева, крестьянская девица (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Краснова Ирина Яковлева, крестьянская жена (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кузнецов Семен Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Краснов Иван Исидоров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: Внебрачный
Примечание / Дополнительно
Внебрачный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close