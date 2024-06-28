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Михайлин Иоанн Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Михайлин Иоанн Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
999-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.04.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.04.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Михайлин Георгий Иоаннов
Отец - Михайлин Иоанн Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Евдокия Алексеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жучков Георгий Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Екатерина Назарова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Иван Максимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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