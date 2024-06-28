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Гагина Клавдия Никанорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагина Клавдия Никанорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
987-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
05.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Гагина Клавдия Никанорова
Отец - Гагин Никанор Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Вера Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Евсеев Иван Васильев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Еремина Дарья Васильева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Еремин Василий Исидоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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