Аверьянов Михаил Михайлов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Аверьянов Михаил Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 959-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 03.05.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- гражданин
- Нас. пункт приписки
- д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 04.05.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 547
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Тимошина Пелагея Якимова
Отец - Тимошин Яким Афанасьев, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Тимошина Анна Георгиева (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Аверьянова Пелагея Георгиева, жена гражданина (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прошин Семен Алексеев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Аверьянов Михаил Михайлов, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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