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Степочкин Григорий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкин Григорий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
957-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.03.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
31.03.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 546
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Данилушкина Мария Данилова
Отец - Данилушкин Даниил Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Данилушкина Евдокия Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степанова Варвара Артемиева, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкин Григорий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степанов Артемий Максимов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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