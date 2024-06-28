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Васильева Евдокия Григорьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Васильева Евдокия Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
945-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Васильева Мария Иванова
Отец - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Васильева Евдокия Григорьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Анискина Ксения Михайлова, крестьянская жена (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Фомин Василий Георгиев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Анискин Сергей Панкратьев, крестьянин (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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