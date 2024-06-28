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Родионов Никифор Поликарпов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Никифор Поликарпов
Тип записи
о рождении
Номер записи
938-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
23.10.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.10.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Маленичев Стефан Кириллов
Отец - Маленичев Кирилл Кириллов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Маленичева Матрона Иванова (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Полозов Кирилл Иванов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Дарья Кириллова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Никифор Поликарпов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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