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Бобков Тихон Егоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бобков Тихон Егоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
925-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
14.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.07.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Дружинина Анна Иванова
Отец - Дружинин Иван Сергеев, крестьянин (с. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Мать - Дружинина Александра Павлова (с. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Воспр. - Бобкова Екатерина Владимирова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Плавский Семен Николаев, псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бобков Тихон Егоров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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