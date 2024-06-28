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Семушкин Илья Давидов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Семушкин Илья Давидов
Тип записи
о рождении
Номер записи
922-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.07.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Азарушин Сергей Петров
Отец - Азарушин Петр Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Азарушина Параскева Димитриева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Ксения Титова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Антон Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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