Мосина Пелагея Яковлева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Мосина Пелагея Яковлева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 912-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.04.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 13.04.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 180
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Селиванов Иоанн Николаев
Отец - Селиванов Николай Петров, крестьянин (д. Агеева, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Селиванова Анастасия Никитина (д. Агеева, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кусков Иван Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосина Пелагея Яковлева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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