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Мосина Пелагея Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосина Пелагея Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
912-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
13.04.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Селиванов Иоанн Николаев
Отец - Селиванов Николай Петров, крестьянин (д. Агеева, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Селиванова Анастасия Никитина (д. Агеева, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кусков Иван Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосина Пелагея Яковлева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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