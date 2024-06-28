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Анискин Сергей Кондратьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Анискин Сергей Кондратьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
909-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.02.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.03.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Жучкова Евдокия Алексеева
Отец - Жучков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Агрипина Матвеева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Анискина Ксения Михайлова, крестьянская жена (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гагин Иван Михайлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Анискин Сергей Кондратьев, крестьянин (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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