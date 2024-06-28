Жучкова Екатерина Тихонова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Жучкова Екатерина Тихонова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 897-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 22.11.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 22.11.1915
- Священнослужители
- приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 321
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Жучков Георгий Васильев
Отец - Жучков Василий Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Екатерина Тихонова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьева Мария Варлаамова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Терентьев Георгий Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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