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Макарова Пелагея Максимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Макарова Пелагея Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
888-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.10.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Туляков Иоанн Романов
Отец - Туляков Роман Кириллов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Тулякова Анастасия Афанасьева (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Макарова Пелагея Максимова, крестьянская жена (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Туляков Димитрий Михайлов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Макаров Димитрий Димитриев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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