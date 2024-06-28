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Горелкин Иван Косьмин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Горелкин Иван Косьмин
Тип записи
о рождении
Номер записи
871-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
28.05.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Боровков Павел Васильев
Отец - Боровков Василий Васильев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Боровкова Акилина Михайлова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Горелкин Иван Косьмин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Каталина Марфа Георгиева, крестьянская жена ( Мышегский Завод, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Каталин Георгий Георгиев, крестьянин ( Мышегский Завод, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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