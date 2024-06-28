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Меркулова Параскева Матвеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Меркулова Параскева Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
867-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.06.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 314
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Жучков Иоанн Евдокимов
Отец - Жучков Евдоким Захаров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Афанасия Георгиева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Параскева Матвеева, крестьянская девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Привезенцев Мефодий Матвеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Меркулов Зотик Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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