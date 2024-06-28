Оскреткова Дарья Стефанова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Оскреткова Дарья Стефанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 865-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.05.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 25.05.1915
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 314
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Оскреткова Елена Иванова
Отец - Оскретков Иван Петров, крестьянин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Мать - Оскреткова Дарья Стефанова (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косарева Евдокия Иванова, крестьянская вдова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Оскретков Федор Петров, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
- Примечание / Дополнительно
- близнецы
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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