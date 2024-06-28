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Королева Татьяна Миронова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Королева Татьяна Миронова
Тип записи
о рождении
Номер записи
862-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Королева Елена Трофимова
Отец - Королев Трофим Арсеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Татьяна Миронова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макарова Александра Иванова, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Хряпин Терентий Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Макаров Иван Герасимов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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