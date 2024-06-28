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Коршунков Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршунков Павел Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
856-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.04.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
09.04.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Коршункова Александра Павлова
Отец - Коршунков Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Коршункова Ирина Петрова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Антонов Климент Косьмин, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Фекла Калинникова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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