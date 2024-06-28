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Шевелев Василий Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Василий Федоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
851-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.03.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.03.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 311
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Шевелев Василий Федоров
Отец - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Анисия Андреева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеева Елена Евдокимова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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